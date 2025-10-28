Скидки
Буффон — о Спалетти в «Ювентусе»: с ним вы много не потеряете

Комментарии

Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон выразил поддержку Лучано Спаллетти, который является основным претендентом на пост главного тренера «бьянконери», после увольнения Игора Тудора.

«На мой взгляд, Лучано — идеальный тренер для любого большого клуба, который хочет сохранить амбициозность. С ним вы много не потеряете. Это был бы отличный профессиональный выбор. Он футболист, замечательный человек и отличный тренер. Спаллетти — лучший в мире по опыту, харизме и авторитету», — приводит слова Буффона Football Italia.

Буффон и Спаллетти ранее работали вместе в составе сборной Италии. Спаллетти был главным тренером, а Буффон был главой делегации, эту должность Джанлуиджи занимает и по сей день.

