Арьен Роббен дал совет юному игроку «Баварии» Ленарту Карлу

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен дал совет 17-летнему хавбеку мюнхенской команды Ленарту Карлу. В 11 матчах нынешнего сезона футболист забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Ленарт Карл заслуживает похвалы, он великолепен. Но ему следует извлечь из этого пользу. Нужно работать над собой каждый день и не говорить себе: «Я только что провёл отличный матч, всё великолепно». Необходимо упорно тренироваться и не почивать на лаврах. Вот почему очень хорошие игроки так долго остаются на вершине. Достичь этой вершины — одно, а удержаться там — совсем другое», — приводит слова Роббена Bild.

