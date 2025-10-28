«Манчестер Юнайтед» готов продать Хойлунда в «Наполи» в январе — Mirror

«Манчестер Юнайтед» хочет продать датского нападающего Расмуса Хойлунда в «Наполи» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, английский клуб намеревается выручить за форварда £ 38 млн (€ 43 млн). Отметим, условия аренды в неаполитанскую команду предусматривают опцию выкупа датчанина за € 44 млн, но «красные дьяволы» хотят как можно скорее оформить сделку. Переговоры пройдут в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Хойлунд в 12 матчах за клуб и сборную Дании забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.