Главная Футбол Новости

Игрок «Хоффенхайма» может стать преемником Гарри Кейна в «Баварии» — Плеттенберг

«Бавария» интересуется 23-летним нападающим «Хоффенхайма» и сборной Косова Фисником Аслани. Об этом сообщает инсайдер и журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

По данным источника, мюнхенцы видят в этом игроке подмену для Гарри Кейна с сезона-2026/2027, действующий чемпион Германии включил Аслани в свой трансферный шорт-лист. Руководство «Баварии» восхищено уровнем игры и развитием форварда.

Ожидается, что Аслани покинет «Хоффенхайм» следующим летом, «Барселона» и несколько других топ-клубов также следят за игроком. В девяти матчах нынешнего клубного сезона Фисник забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

