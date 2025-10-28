Скидки
Защитник «Барселоны» Араухо прокомментировал потасовку в матче с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о потасовке после матча 10-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:2).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Мы расстроены, но нужно поднять голову и двигаться дальше. Впереди у нас долгий сезон, мы должны исправить свои ошибки.

Послушайте. Я не буду сейчас говорить о Ламине [Ямале]. Скажу только, что он отличный профессионал, мы рады, что он с нами. Он совершеннолетний и знает, что ему делать.

Не знаю, что произошло после матча. Просто пошёл разнять их. Меня не волнует, как «Реал» воспринял заявления Ламина. Мне всё равно. Это их дело. Я был сосредоточен на победе в сегодняшнем матче, но мы не смогли этого сделать, так что нам нужно двигаться дальше», – приводит слова Араухо Yahoo Sports.

Напомним, за несколько секунд до финального свистка между скамейками команд произошла стычка. Жёлтую карточку получил запасной вратарь мадридцев Андрей Лунин. После сигнала об окончании игры сцепились футболисты, находившиеся на поле.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

