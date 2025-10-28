Результаты матчей чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу на 27 октября

В понедельник, 27 октября, состоялся заключительный игровой день в 10-м туре испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошёл всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Ла Лиги 27 октября:

«Бетис» — «Атлетико» — 0:2.

По итогам игрового дня лидером высшего дивизиона испанского первенства является «Реал» Мадрид — у этой команды 27 очков. На втором месте с 22 очками расположилась «Барселона», в топ-4 также вошли «Вильярреал» и «Атлетико», у которых 20 и 19 очков соответственно. В нижней части таблицы находятся «Валенсия» (9), «Овьедо» и «Жирона» (по 7).