Автобус с болельщиками «Фламенго» перевернулся по пути в Аргентину

Автобус с болельщиками «Фламенго», направлявшийся в Буэнос-Айрес, перевернулся на шоссе недалеко от Барра-Мансы. Есть пострадавшие, сообщает Globo.

На место происшествия прибыли спасатели из оперативного центра управления, пожарной охраны и федеральной дорожной полиции. По данным полиции, пострадали 16 человек.

«Футбольный клуб «Фламенго» узнал об аварии, произошедшей с автобусом, перевозившим болельщиков, направлявшихся в Буэнос-Айрес, и связался с мэром Барра-Мансы Луисом Фурлани, который незамедлительно предоставил муниципальную больницу для оказания помощи пострадавшим. Клуб также связался с Главным командованием пожарной охраны и находится в прямом контакте с Управлением пожарной охраны Рио-де-Жанейро, контролируя все меры на месте. Мы продолжаем следить за ситуацией», — говорится в официальном заявлении клуба.

Автобус направлялся в Буэнос-Айрес, где в четверг 30 октября «Фламенго» встретится с «Расингом» в 1/2 финала Кубка Либертадорес.