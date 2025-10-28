Мадридский «Атлетико» победил «Бетис» в матче 10-го тура Ла Лиги

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» из Севильи и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч в этой встрече забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне на третьей минуте. В добавленное к первому тайму время испанец Алекс Баэна удвоил преимущество гостей.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 16 очками после 10 проведённых матчей. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, у команды 19 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Реал», имеющий в своём активе 27 очков.