Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» — «Атлетико» Мадрид, результат матча 27 октября 2025, счет 0:2, 10-й тур Ла Лиги 2025/2026

Мадридский «Атлетико» победил «Бетис» в матче 10-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» из Севильи и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Испания — Примера . 10-й тур
27 октября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Симеоне – 3'     0:2 Баэна – 45+1'    

Первый мяч в этой встрече забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне на третьей минуте. В добавленное к первому тайму время испанец Алекс Баэна удвоил преимущество гостей.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 16 очками после 10 проведённых матчей. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, у команды 19 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Реал», имеющий в своём активе 27 очков.

Материалы по теме
Мостовой: не думал, что «Атлетико» проиграет «Арсеналу» 0:4, есть вопросы к Симеоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android