Главная Футбол Новости

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу сезона—2025/2026

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 27 октября, завершился 10-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании

Пятница, 24 октября:

«Реал Сосьедад» – «Севилья» — 2:1.

Суббота. 25 октября:

«Жирона» – «Овьедо» — 3:3;
«Эспаньол» – «Эльче» — 1:0;
«Атлетик» Бильбао – «Хетафе» — 0:1;
«Валенсия» – «Вильярреал» — 0:2;

Воскресенье, 26 октября:

«Мальорка» – «Леванте» — 1:1;
«Реал» Мадрид – «Барселона» — 2:1;
«Осасуна» – «Сельта» — 2:3;
«Райо Вальекано» – «Алавес» — 1:0;

Понедельник, 27 октября:

«Бетис» – «Атлетико» Мадрид — 0:2.

По итогам 10-го тура лидером высшего дивизиона испанского первенства является «Реал» Мадрид — у этой команды 27 очков. На втором месте с 22 очками расположилась «Барселона», в топ-4 также вошли «Вильярреал» и «Атлетико», у которых 20 и 19 очков соответственно. В нижней части таблицы находятся «Валенсия» (9), «Овьедо» и «Жирона» (по 7).

Килиан Мбаппе забил в четырёх «эль класико» подряд
Килиан Мбаппе забил в четырёх «эль класико» подряд
