Кержаков – о поведении Соболева после матча с «Динамо»: он делал это демонстративно

Бывший российский футболист Александр Кержаков рассказал о работе нападающего «Зенита» Александра Соболева на тренировке после матча с «Динамо» (2:1).

«Я остался на стадионе после игры «Зенита» с «Динамо», время было, подождать брата, пока он переоденется. Мы находились в ложе. И те, кто не играл или мало принимал участия в матче, они остались на лёгкую тренировку. Там было выбегание с центра поля и до линии вороти и обратно. Яростнее всего и быстрее всего это делал Тимощук и Ракович. Они это делали от души, для себя.

Что касается Соболева, я думаю, что не зря про него всё это сказал Семак. Мне кажется, что Соболев это делал демонстративно, чтобы показать своё отношение ко всему. Он еле-еле шёл, съедал по три-пять метров, не добегал. Уже было видно, что что-то ненормальное. Семак не может искусственно завести Соболева, чтобы он стал хорошо тренироваться, выкладываться, чтобы он в таких моментах после игры отрабатывал для себя, в том числе понимая, что это ему пригодится», — сказал Кержаков в эфире программы «Это футбол, брат».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Соболев не входит в число трёх кандидатов на позицию центрального нападающего.