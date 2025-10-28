Корнеев назвал вероятного зачинщика массовой драки в концовке матча «Ахмат» — «Сочи»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о массовой потасовке в концовке матча 13-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» (2:4).

«Я думаю, что Стоич что‑то сказал Максиму Самородову, потому что вроде все было спокойно. После этого всё это и началось. Если с кого и спрашивать, то со Стоича, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Перед финальным свистком форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе лежал на газоне, держась за спину. К нему подошёл защитник «Сочи» Неманья Стоич. Когда Стоич отошёл от Мелкадзе, Максим Самородов начал высказывать игроку «Сочи» некие претензии. Стоич не стал слушать – в этот момент Надер Гандри схватил его за футболку. Это переросло в потасовку футболистов и тренеров клуба.

На данный момент «Сочи» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков «Ахмат», в вою очередь, находится на девятом месте, набрав 16 очков.