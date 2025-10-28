Отношения между Винисиусом и Алонсо ухудшились после матча с «Барселоной» — источник

Отношения между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и главным тренером клуба Хаби Алонсо ухудшились после того, как нападающий раздражённо отреагировал на замену в матче 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает AS со ссылкой на ESPN.

По данным источников, отношения между Алонсо и Винисиусом не разрушены окончательно, но заметно испортились. Ожидается, что форвард обсудит сложившуюся ситуацию с одноклубниками, прежде чем лично встретиться с Алонсо.

Винисиус явно выразил недовольство, когда Алонсо решил заменить его на Родриго на 72-й минуте матча на «Сантьяго Бернабеу» при счёте 2:1 в пользу мадридцев. После этого форвард поспорил с тренером по поводу замены и сразу ушёл в раздевалку.