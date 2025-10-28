«Эта болезнь происходит от матча к матчу». Корнаухов – о главной проблеме «Динамо»

Экс-защитник сборной России Олег Корнаухов высказался о проблема в обороне «Динамо» в нынешнем сезоне. В своём последнем матче 13-го тура чемпионата России «Динамо» проиграло «Зениту» со счётом 1:2.

«Не очень здорово они играют в обороне. Мы видим, сколько они позволяют создавать у своих ворот. Это их беда по всему сезону. Они не могут сыграть закрыто. Эта болезнь, отсутствие надежности — это происходит от матча к матчу, — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. В следующем туре РПЛ команда встретится с «Рубином». Матч состоится 1 ноября.