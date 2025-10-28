Легенда «Барселоны» Дани Алвес стал проповедником церкви

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес стал проповедником в одной из евангельских церквей Испании, сообщает AS.

По данным издания, 42-летний бразилец теперь часто выступает с проповедями в церкви «Элим» в Жироне, где служит пастор Джимми Мартин. Богослужения проходят по вторникам и воскресеньям.

Во время одной из служб Алвес поделился своими переживаниями: «Нужно верить в Бога. Я тому живое доказательство. Я заключил с Ним завет. Даже когда вокруг шторм и турбулентность, всегда есть Божий посланник. В самый трудный момент моей жизни этот посланник помог мне встать на путь веры и привёл в церковь. Сейчас я продолжаю это путешествие благодаря ему».

Напомним, в марте 2025 года Уголовная палата Суда Каталонии оправдала Алвеса по делу об изнасиловании.

