Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Барселоны» Дани Алвес стал проповедником церкви

Легенда «Барселоны» Дани Алвес стал проповедником церкви
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес стал проповедником в одной из евангельских церквей Испании, сообщает AS.

По данным издания, 42-летний бразилец теперь часто выступает с проповедями в церкви «Элим» в Жироне, где служит пастор Джимми Мартин. Богослужения проходят по вторникам и воскресеньям.

Во время одной из служб Алвес поделился своими переживаниями: «Нужно верить в Бога. Я тому живое доказательство. Я заключил с Ним завет. Даже когда вокруг шторм и турбулентность, всегда есть Божий посланник. В самый трудный момент моей жизни этот посланник помог мне встать на путь веры и привёл в церковь. Сейчас я продолжаю это путешествие благодаря ему».

Напомним, в марте 2025 года Уголовная палата Суда Каталонии оправдала Алвеса по делу об изнасиловании.

Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»

Материалы по теме
Отношения между Винисиусом и Алонсо ухудшились после матча с «Барселоной» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android