Стало известно, почему Винисиус хочет уйти из «Реала»

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал», сообщает AS.

По информации источника, бразильский вингер всерьёз задумывается об уходе из мадридского клуба. Футболист считает, что его статус и вклад в команду недооцениваются, а отношения с главным тренером Хаби Алонсо становятся всё напряжённее.

Отмечается, что Винисиус ощущает, будто не входит в игровые планы Алонсо и не соответствует его стилю. Конфликт между ними вспыхнул особенно ярко во время «эль класико» против «Барселоны» (2:1). Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

