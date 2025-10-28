Поведение Винисиуса в матче с «Барселоной» разозлило раздевалку и руководство «Реала»

Реакция Винисиуса на замену в «эль класико» вызвала раздражение в раздевалке и руководстве «Реала», сообщает Mundo Deportivo.
Во время матча против «Барселоны» (2:1) 25-летний бразилец был заменён на 72-й минуте и открыто выразил недовольство решением Хаби Алонсо. По информации издания, в клубе считают подобное поведение неприемлемым, особенно учитывая, что Винисиус входит в число трёх капитанов команды. Источники также отмечают, что подобные вспышки эмоций с его стороны происходят не впервые.
После игры Алонсо заявил, что «у каждого футболиста есть свой характер», добавив, что подобные вопросы решаются внутри коллектива. Руководство «Реала» поддержало тренера и готово одобрить любые его дисциплинарные меры, хотя в клубе признают, что замена могла показаться преждевременной.
