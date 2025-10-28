Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Поведение Винисиуса в матче с «Барселоной» разозлило раздевалку и руководство «Реала»

Поведение Винисиуса в матче с «Барселоной» разозлило раздевалку и руководство «Реала»
Аудио-версия:
Реакция Винисиуса на замену в «эль класико» вызвала раздражение в раздевалке и руководстве «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Во время матча против «Барселоны» (2:1) 25-летний бразилец был заменён на 72-й минуте и открыто выразил недовольство решением Хаби Алонсо. По информации издания, в клубе считают подобное поведение неприемлемым, особенно учитывая, что Винисиус входит в число трёх капитанов команды. Источники также отмечают, что подобные вспышки эмоций с его стороны происходят не впервые.

После игры Алонсо заявил, что «у каждого футболиста есть свой характер», добавив, что подобные вопросы решаются внутри коллектива. Руководство «Реала» поддержало тренера и готово одобрить любые его дисциплинарные меры, хотя в клубе признают, что замена могла показаться преждевременной.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

