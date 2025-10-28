«Проблема не в тренере». Легенда «Ювентуса» Дель Пьеро высказался о неудачах клуба

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о положении дел в туринском клубе после поражения от «Лацио» (0:1) в матче Серии А.

«Не сказал бы, что слово „путаница“ точно описывает происходящее. Проблема не в тренере — всё гораздо глубже. Команде в этом сезоне действительно тяжело было сплотиться.

Команда оставалась в игре и не заслуживала поражения – возможно, ничья была бы справедливым результатом. Они неплохо выглядели и против «Реала», проблемы были в матче с «Комо». В любом случае, при другом тренере эта команда вряд ли выиграла бы скудетто», — приводит слова итальянца Football Italia.

Напомним, вчера из клуба был уволен главный тренер Игорь Тудор.

