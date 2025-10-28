Скидки
Футбол Новости

«Проблема не в тренере». Легенда «Ювентуса» Дель Пьеро высказался о неудачах клуба

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о положении дел в туринском клубе после поражения от «Лацио» (0:1) в матче Серии А.

Италия — Серия А . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Башич – 9'    

«Не сказал бы, что слово „путаница“ точно описывает происходящее. Проблема не в тренере — всё гораздо глубже. Команде в этом сезоне действительно тяжело было сплотиться.

Команда оставалась в игре и не заслуживала поражения – возможно, ничья была бы справедливым результатом. Они неплохо выглядели и против «Реала», проблемы были в матче с «Комо». В любом случае, при другом тренере эта команда вряд ли выиграла бы скудетто», — приводит слова итальянца Football Italia.

Напомним, вчера из клуба был уволен главный тренер Игорь Тудор.

Дональд Трамп встретился с футболистами «Ювентуса»

