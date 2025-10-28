Быстров в шуточной манере предположил, кто мог стоять за попыткой похищения Мостового

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в шутку предположил, кто мог стоять за попыткой похищения Андрея Мостового.

«Хотели куш сорвать перед матчем с „Динамо“. Может быть, это Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. „Чемпионата“) где-то… План не удался, выхожу в пять защитников, от обороны», — сказал Быстров в эфире программы «О, Родной Футбол!» на YouTube.

Напомним, накануне Андрей Мостовой играл за «Зенит» в матче 13-го утра Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:1) и отметился забитым голом. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 игр в рамках чемпионата России и забил пять голов. Игрока пытались похитить 23 октября, подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

