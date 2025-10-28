Скидки
Ламин Ямаль внёс изменения на свою страницу в известной соцсети после матча с «Реалом»

Ламин Ямаль внёс изменения на свою страницу в известной соцсети после матча с «Реалом»
Комментарии

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не смог отличиться в последнем «эль класико» и получил одну из самых низких оценок в матче.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

После игры молодой футболист решил изменить свой профиль в популярной соцсети: он удалил фотографию с аватара и установил чёрный фон.

Матч десятого тура Ла Лиги сезона-2025/26 между «Реалом» и «Барселоной» прошёл 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. По ходу матча Ямаля освистывали местные фаната а после матча он стал одним из главных участников потасовки из-за своих резких высказываний в адрес соперника перед игрой.

Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда

«Вам повезло, что ему 18». Отец Ямаля обратился к «Реалу» после скандала в «эль класико»
