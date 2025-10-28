Скидки
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Забарный задыхается». Французские СМИ раскритиковали игру защитника за «ПСЖ»

Комментарии

Центральный защитник Илья Забарный провёл непростой матч за «Пари Сен-Жермен» против «Бреста» (3:0) в девятом туре Лиги 1 25 октября.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 18:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Хакими – 29'     0:2 Хакими – 39'     0:3 Дуэ – 90+6'    

Французские СМИ отметили, что украинскому защитнику тяжело выдерживать плотный график игр, и это сказывается на ошибках на поле.

«Создаётся впечатление, что Забарный задыхается под давлением последних недель. После удаления в матче Лиги чемпионов с «Байером» он снова проявил нервозность — например, допустил момент для Мбупа на 17-й минуте», — пишет Le Parisien.

Footmercato добавляет: «Мбуп с ловкой игрой вывел Забарного из равновесия и едва не забил в самом начале встречи. Ажорк также активно использовал физическую борьбу, на которую украинец не всегда мог ответить. Сейчас Забарный теряет уверенность в игре за «ПСЖ».

После девяти туров команда Луиса Энрике лидирует в чемпионате Франции с 20 очками, опережая «Ланс» на один балл. Следующий матч «ПСЖ» проведёт 29 октября на выезде против «Лорьяна».

Сафонов ответил на вопрос о конкуренции с Шевалье в «ПСЖ»

