16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов заявил, что судье следовало удалить Карпина в матче «Зенит» — «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (2:1). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главным арбитром встречи был Алесей Сухой, резервным — Михаил Черемных.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Удаление или неудаление тренера — работа резервного, а не главного арбитра. Он должен правильно доносить информацию и успокаивать. Сейчас рекомендация: если тренер выходит на поле, это красная. А Карпин сделал это ещё и в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие. Конечно, здесь тренера «Динамо» надо было удалять. Это ошибка резервного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 13 туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 26 набранных очков. «Динамо» с 16 очками в 13 играх располагается на восьмом месте.

