Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Егора Егорова в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:0). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«На 24-й минуте Егоров не показал жёлтую Бабкину за грубую игру. И на 50-й минуте правильно отменили гол в ворота «Крыльев Советов». Здесь сориентировался первый ассистент, хотя, понятное дело, VAR тоже проверял. Игрок ЦСКА, находившийся за линией офсайда и на траектории полёта мяча, после удара подпрыгнул и помешал вратарю», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

ЦСКА в 13 турах набрал 27 очков. Армейцы располагаются на третьей строчке с отставанием от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице РПЛ. У самарцев 13 очков в 13 играх.