Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Футбол

«Краснодар» поздравил Мартыновича с чемпионством в Казахстане в составе «Кайрата»

Официальный телеграм-канал «Краснодара» отреагировал на победу в чемпионате Казахстана алма-атинского «Кайрата», в составе которого выступает 38-летний белорусский экс-защитник чёрно-зелёных Александр Мартынович.

«Экс-капитан «быков» Александр Мартынович стал чемпионом Казахстана в составе «Кайрата». Поздравляем Александра и желаем ему дальнейших успехов в карьере!» — гласит текст поздравительного поста пресс-службы «Краснодара».

26 октября в заключительном 26-м туре КПЛ «Кайрат» добыл на своём поле минимально необходимую ему ничью в очной встрече с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство «Астаной» (1:1) и завоевал чемпионское звание сезона-2025. В итоговой турнирной таблице у алма-атинцев 59 очков в 26 матчах, у «Астаны» — 57 очков.

Александр Мартынович выступал за «Краснодар» с июля 2010 года по июль 2015 года и с июня 2016 года по июль 2022 года.

