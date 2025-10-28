Бразильский клуб «Палмейрас» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Вендела в зимнее трансферное окно, сообщает онлайн-издание BolaVip. По данным источника, «Палмейрас» жаждет усилить центральную линию, и в случае, если Вендел будет доступен, клуб постарается его приобрести.

Венделу 28 лет, он выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За клуб полузащитник провёл 161 матч и забил 21 мяч. Соглашение между бразильцем и «Зенитом» рассчитано до конца июня 2028 года.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков.