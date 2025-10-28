Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Гришин: «Краснодар» демонстрирует чемпионскую игру

Известный российский экс-футболист Александр Гришин высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Напомним, южный клуб является действующим чемпионом России.

— Мурада Олеговича можно похвалить. Он грамотно всё делает — стабилизировал состав, играет с позиции силы, не выдумывает новых тактик. Они так в себе уверены, что ждут, когда соперник под них будет подстраиваться. «Краснодар» играет не так красиво, как раньше, но он сейчас демонстрирует чемпионскую игру, — заявил Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 29 очков за 13 туров и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

