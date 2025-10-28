Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» — «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал работу судьи Алексея Сухого в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (2:1). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«О моменте на 82-й минуте, когда судьи не засчитали гол «Зенита» и отменили красную вратарю «Динамо» Расулову. Надо правильно показывать футбол, чтобы было понятно, почему Сухой так долго доставал красную и почему он вообще это сделал. Вопросы к режиссёрам трансляции. Сухой в итоге поменял формулировку в рапорте — со срыва перспективной атаки на грубую игру, — но это второстепенно. Значение здесь имеет только одно — красная или жёлтая. Когда Гонду играл в мяч, он отдавал пас Педро, который находился за линией офсайда, плюс рядом был защитник. То есть ни о какой красной карточке речи быть не может. Подробнее разобрать эпизод здесь невозможно, потому что мы не знаем деталей переговоров между арбитрами.

На 26-й минуте правильно засчитали гол в ворота «Зенита». Нарушения на Мостовом не было, он захотел упасть — и упал. И правильно Сухой не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» на 57-й минуте — как такового нарушения со стороны вратаря не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 13 туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 26 набранных очков. «Динамо» с 16 очками в 13 играх располагается на восьмом месте.