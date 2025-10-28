«Не знаю, почему для арбитра это не жёлтая». Игорь Федотов — о судействе в матче «Локо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Антона Фролова в матче 13-го тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1). Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

«На 65-й минуте Фролов не показал жёлтую Баринову за грубую игру. Тот не успел сыграть в мяч и в безрассудной манере влетел в соперника. Не знаю, почему для Фролова это не жёлтая. Игроки сейчас стали хитрее, сразу поднимают руки и извиняются — может, поэтому», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 13 туров «Локомотив» занимает второе место в РПЛ с 27 очками. Столько же — у ЦСКА. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Акрон» имеет в своём активе 12 набранных очков в 13 матчах и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.