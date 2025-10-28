Скидки
Главная Футбол Новости

«Не знаю, почему для арбитра это не жёлтая». Игорь Федотов — о судействе в матче «Локо»

«Не знаю, почему для арбитра это не жёлтая». Игорь Федотов — о судействе в матче «Локо»
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Антона Фролова в матче 13-го тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1). Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«На 65-й минуте Фролов не показал жёлтую Баринову за грубую игру. Тот не успел сыграть в мяч и в безрассудной манере влетел в соперника. Не знаю, почему для Фролова это не жёлтая. Игроки сейчас стали хитрее, сразу поднимают руки и извиняются — может, поэтому», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 13 туров «Локомотив» занимает второе место в РПЛ с 27 очками. Столько же — у ЦСКА. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Акрон» имеет в своём активе 12 набранных очков в 13 матчах и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

