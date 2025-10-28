Расписание матчей 9-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 28 октября, стартует 9-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 9-го тура Серии А (время московское)
Вторник, 28 октября:
20:30. «Лечче» – «Наполи»;
22:45. «Аталанта» – «Милан».
Среда, 29 октября:
20:30. «Рома» – «Парма»;
20:30. «Ювентус» – «Удинезе»;
20:30. «Комо» – «Верона»;
22:45. «Интер» Милан – «Фиорентина»;
22:45. «Дженоа» – «Кремонезе»;
22:45. «Болонья» – «Торино».
Четверг, 30 октября:
20:30. «Кальяри» – «Сассуоло»;
22:45. «Пиза» – «Лацио».
Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 18 очков. На второй строчке располагается «Рома» (18), тройку лидеров замыкает «Милан» (17).