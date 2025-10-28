Расписание матчей 9-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 октября, стартует 9-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 9-го тура Серии А (время московское)

Вторник, 28 октября:

20:30. «Лечче» – «Наполи»;

22:45. «Аталанта» – «Милан».

Среда, 29 октября:

20:30. «Рома» – «Парма»;

20:30. «Ювентус» – «Удинезе»;

20:30. «Комо» – «Верона»;

22:45. «Интер» Милан – «Фиорентина»;

22:45. «Дженоа» – «Кремонезе»;

22:45. «Болонья» – «Торино».

Четверг, 30 октября:

20:30. «Кальяри» – «Сассуоло»;

22:45. «Пиза» – «Лацио».

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 18 очков. На второй строчке располагается «Рома» (18), тройку лидеров замыкает «Милан» (17).