Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Оренбург»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Рафаэля Шафеева в матче 13-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Оренбургом» (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«На четвёртой минуте Шафеев не показал жёлтую Оганесяну за грубую игру. На 23-й — правильно разобрался и отменил гол в ворота «Оренбурга» за игру рукой. Футболист «Спартака» отставил руку в сторону, мяч попал в наказуемую часть, после чего сразу оказался в воротах», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 13 туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 22 очка в 13 матчах. «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ. В активе команды восемь набранных очков.