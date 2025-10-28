Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Оренбург»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Оренбург»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Рафаэля Шафеева в матче 13-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Оренбургом» (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«На четвёртой минуте Шафеев не показал жёлтую Оганесяну за грубую игру. На 23-й — правильно разобрался и отменил гол в ворота «Оренбурга» за игру рукой. Футболист «Спартака» отставил руку в сторону, мяч попал в наказуемую часть, после чего сразу оказался в воротах», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 13 туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 22 очка в 13 матчах. «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ. В активе команды восемь набранных очков.

Материалы по теме
«Карпина надо было удалять. Это ошибка резервного». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Карпина надо было удалять. Это ошибка резервного». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android