Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил два отменённых гола «Ахмата» в матче с «Сочи»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Кирилла Левникова в матче 13-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» (2:4). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

«На 85-й минуте верно отменили гол «Ахмата». Пока мяч летел в штрафную, Мелкадзе применил руки в борьбе за позицию. Левников не мог этого видеть, потому что правая рука игрока «Ахмата» была закрыта другими футболистами. И ассистент не мог помочь, потому что смотрел линию офсайда. Верно вмешался VAR, показали момент, и Левников отменил гол за нарушение в начальной фазе атаки. Загадка, зачем Мелкадзе это сделал, — мяч летел в другую зону.

Также верно отменён гол «Ахмата» на 90+10-й минуте — был офсайд, его хорошо видно по трансляции. Ассистенту пришлось тяжело — обзор перекрывал другой игрок «Ахмата», выходивший из «вне игры». Поэтому он не мог видеть, что забивавший футболист залез в офсайд плечом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Карпина надо было удалять. Это ошибка резервного». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ
«Карпина надо было удалять. Это ошибка резервного». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ
