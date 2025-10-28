Арбитр Федотов оценил два отменённых гола «Ахмата» в матче с «Сочи»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Кирилла Левникова в матче 13-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» (2:4). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

«На 85-й минуте верно отменили гол «Ахмата». Пока мяч летел в штрафную, Мелкадзе применил руки в борьбе за позицию. Левников не мог этого видеть, потому что правая рука игрока «Ахмата» была закрыта другими футболистами. И ассистент не мог помочь, потому что смотрел линию офсайда. Верно вмешался VAR, показали момент, и Левников отменил гол за нарушение в начальной фазе атаки. Загадка, зачем Мелкадзе это сделал, — мяч летел в другую зону.

Также верно отменён гол «Ахмата» на 90+10-й минуте — был офсайд, его хорошо видно по трансляции. Ассистенту пришлось тяжело — обзор перекрывал другой игрок «Ахмата», выходивший из «вне игры». Поэтому он не мог видеть, что забивавший футболист залез в офсайд плечом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.