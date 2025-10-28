Скидки
Дмитрий Аленичев сравнил совмещение постов Романцевым и Карпиным

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил совмещение постов Олегом Романцевым и Валерием Карпиным. Романцев возглавлял красно-белых и сборную России, в то время как Карпин, являясь главным тренером национальной команды, работает также в московском «Динамо».

«Мне не нравится совмещение Валерия Карпина во главе «Динамо» и сборной России. Из своего примера могу рассказать, когда я был футболистом. Романцев уезжал в сборную, а нас тренировал второй или третий помощник Олега Ивановича. Хоть это и непозволительно для профессионального футболиста, но была какая-то расслабленность на тренировках. Всё-таки главный тренер и помощники — это огромная разница, которую чувствуют футболисты.

Когда Карпин уезжает в сборную, это сказывается на подготовке футболистов «Динамо». Может быть, и отсюда есть доля справедливости, что «Динамо» не может набрать очки. Поэтому здесь нужно Валерию Георгиевичу определиться. У «Динамо» были хорошие матчи. По составу они могут претендовать на место в тройке», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

