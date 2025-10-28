Скидки
16:30 Мск
Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Рубин»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Артёма Чистякова в матче 13-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» (1:0). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Са – 13'    

«На 60-й минуте Чистяков не показал жёлтую Рожкову за грубую игру. Всё происходило под резервным арбитром, он должен был подсказать главному», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 13 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками. Отрыв от «Локомотива» и ЦСКА составляет два очка. «Рубин» располагается на седьмой строчке в РПЛ. У команды 18 набранных очков.

