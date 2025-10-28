Шалимов прокомментировал попытку похищения Андрея Мостового

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал неудачную попытку похищения нападающего санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового.

«Наказать нужно людей, да, но на самом деле ничего смешного. Аккуратнее надо быть. И не только в Питере», — сказал Шалимов в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, накануне Андрей Мостовой играл за «Зенит» в матче 13-го утра Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:1) и отметился забитым голом. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 игр в рамках чемпионата России и забил пять голов. Игрока пытались похитить 23 октября, подозреваемые задержаны и находятся под стражей.