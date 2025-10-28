Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Селтик» объявил об уходе главного тренера

Шотландский футбольный клуб «Селтик» объявил об уходе с поста главного тренера первой команды Брендана Роджерса. 52-летний специалист возглавлял «Селтик» с 2023 года.

Наибольшую популярность Роджерсу принесла работа в «Ливерпуле». «Красных» Брендан возглавлял с 2012 по 2015 год, но значимых успехов добиться ему не удалось — в октябре 2015-го Роджерса в должности главного тренера мерсисайдцев сменил Юрген Клопп.

С 2016 по 2019-й Брендан работал в «Селтике», с которым выиграл три чемпионских титула. По состоянию на сегодняшний день команда занимает второе место в шотландской Премьер-лиге, набрав 17 очков.

