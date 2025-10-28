Защитник «Оренбурга» Муфи: понимаем всё, что хочет от нас новый тренерский штаб

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи высказался о требованиях нового тренерского штаба команды. По ходу сезона оренбуржцев возглавил Ильдар Ахметзянов, который ранее работал в клубе КАМАЗ.

«Мы понимаем всё, что хочет от нас новый тренерский штаб. Раньше мы играли по другой схеме. Сейчас она поменялась, но мы достаточно умны, чтобы понять все требования», — сказал Фахд Муфи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Оренбуржский клуб объявил о назначении Ахметзянова 10 октября. После 13 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал восемь очков и занимает 14-е место.