Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Защитник «Оренбурга» Муфи: понимаем всё, что хочет от нас новый тренерский штаб

Комментарии

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи высказался о требованиях нового тренерского штаба команды. По ходу сезона оренбуржцев возглавил Ильдар Ахметзянов, который ранее работал в клубе КАМАЗ.

«Мы понимаем всё, что хочет от нас новый тренерский штаб. Раньше мы играли по другой схеме. Сейчас она поменялась, но мы достаточно умны, чтобы понять все требования», — сказал Фахд Муфи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Оренбуржский клуб объявил о назначении Ахметзянова 10 октября. После 13 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал восемь очков и занимает 14-е место.

«Спартак» был ужасен с «Оренбургом». И всё-таки Угальде ткнул
