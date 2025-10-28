Скидки
Главная Футбол Новости

38-летний Месси заявил о желании сыграть на чемпионате мира — 2026

38-летний Месси заявил о желании сыграть на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что хотел бы сыграть не чемпионате мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Отметим, что Месси является действующим чемпионом мира — в 2022 году в Катаре Аргентина выиграла турнир, оказавшись в финале сильнее сборной Франции.

«Я хотел бы быть в форме и сыграть важную роль в сборной. Я очень взволнован, ведь это чемпионат мира. Мы выиграли прошлый турнир, и было бы здорово защитить титул», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории турнир примут сразу три страны.

