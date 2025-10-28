«Аталанта» — «Милан»: онлайн-трансляция матча 9-го тура Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 28 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Милан». Команды сыграют на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даниэле Довери из Рима. Стартовый свисток прозвучит в 22:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми туров «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 17 набранных очков. Отставание от лидирующих «Наполи» и «Ромы» составляет одно очко. «Аталанта» располагается на седьмой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 12 очков.