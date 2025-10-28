Лучший бомбардир «Оренбурга» Томпсон охарактеризовал Ивана Игнатьева

Лучший бомбардир «Оренбурга» в текущем сезоне Хорди Томпсон дал характеристику своему партнёру по команде Ивану Игнатьеву, который присоединился к клубу минувшим летом.

«Иван Игнатьев — очень хороший игрок. Я видел, как он хорошо старается на тренировках. Да, пока у него не было много шансов и моментов проявить себя, но уверен, что всё впереди. Он нам поможет», — сказал Томпсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Иван Игнатьев выступает за «Оренбург» с августа текущего года. В сезоне-2025/2026 на его счету четыре матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.