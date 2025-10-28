Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: я бы на месте Карпина вызвал Тюкавина в сборную России

Гришин: я бы на месте Карпина вызвал Тюкавина в сборную России
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о выборе форвардов для сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В расширенный состав национальной команды не попал Константин Тюкавин из «Динамо».

— У Воробьёва задняя [поверхность бедра] была, Мусаев с травмой и не играет, Соболев не играет. Остаётся только Сергеев. Я бы на месте Валерия Георгиевича вызвал Тюкавина. Он отдаёт передачи, набирает форму. Пусть он не готов на 90 минут, но тайм за сборную он бы точно отыграл. Считаю, что нужно вызывать тех, кто имеет игровую практику. Это предварительный состав. Думаю, что будут добавляться игроки. Не исключаю, что вызовут Комличенко и Тюкавина, — заявил Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили в ноябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android