Гришин: я бы на месте Карпина вызвал Тюкавина в сборную России

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о выборе форвардов для сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В расширенный состав национальной команды не попал Константин Тюкавин из «Динамо».

— У Воробьёва задняя [поверхность бедра] была, Мусаев с травмой и не играет, Соболев не играет. Остаётся только Сергеев. Я бы на месте Валерия Георгиевича вызвал Тюкавина. Он отдаёт передачи, набирает форму. Пусть он не готов на 90 минут, но тайм за сборную он бы точно отыграл. Считаю, что нужно вызывать тех, кто имеет игровую практику. Это предварительный состав. Думаю, что будут добавляться игроки. Не исключаю, что вызовут Комличенко и Тюкавина, — заявил Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».