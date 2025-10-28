Александр Кержаков предположил, что Валерий Карпин испытывает эмоциональные проблемы

Бывший российский футболист Александр Кержаков высказался о главном тренере московского «Динамо» и сборной России Валерии Карпине. После 13 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

«Думаю, Карпин находится не в лучшем эмоциональном состоянии. На него оказывается огромное давление. Вы считаете, что нет, серьёзно? (Обращается к ведущим.) Каждую неделю кто угодно говорит, когда уже Валерий Георгиевич покинет [свой пост].

Думаю, Карпин об этом знает. Когда происходят такие ситуации, травмы, ему приходится лепить то, что, наверное, он не хотел лепить в начале сезона. Это всё равно одно на одно накладывается», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».