16:30 Мск
Главная Футбол Новости

В Испании рассказали о состоянии травмированных игроков «Барселоны» Левандовского и Гарсии

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может вернуться на поле после травмы уже в воскресенье, 2 ноября, в матче 11-го тура Ла Лиги с «Эльче». Об этом сообщил журналист Mundo Deportivo Ферран Мартинес. Кроме того, восстановиться может и голкипер каталонцев Жоан Гарсия.

Испания — Примера . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Эльче
Эльче
По данным источника, ранее Левандовски провёл часть тренировки вместе с основной командой в общей группе. По поводу Гарсии же в раздевалке сине-гранатовых растёт оптимизм. Его выход на поле также возможен в игре с «Эльче».

Состояние вратаря планируется оценить в среду, 29 октября, перед очередной тренировкой. Отмечается, что рисковать состоянием Жоана Гарсии не будут.

