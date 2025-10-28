Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Быстров — о попытке похищения Мостового: Андрей как тюфяк вообще, за спину смотреть надо

Быстров — о попытке похищения Мостового: Андрей как тюфяк вообще, за спину смотреть надо
Аудио-версия:
Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал неудачную попытку похищения нападающего санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового.

— Молодец Мостовой и его друг, молодцы вообще.
— Нет, не Мостовой молодец, он как этот, тюфяк, блин, не посмотрел за спину. Всегда говорят: смотри, что за спиной творится.

— Володь, ты таких вещей не ждёшь сейчас, ну...
— Почему не ждёшь?! Я всегда жду таких вещей (улыбается), — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, накануне Андрей Мостовой играл за «Зенит» в матче 13-го утра Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:1) и отметился забитым голом. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 игр в рамках чемпионата России и забил пять голов. Игрока пытались похитить 23 октября, подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

