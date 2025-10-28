Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: «Спартаку» нельзя отпускать тройку лидеров, чтобы в декабре быть вверху таблицы

Ледяхов: «Спартаку» нельзя отпускать тройку лидеров, чтобы в декабре быть вверху таблицы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0). Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Отставание от третьего места — 5 очков.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«По зрелищности «Спартак» провёл игру с «Оренбургом» не на том уровне, который все ждали. Но самое главное в их положении — результат. Лидеры были не такими яркими, как в предыдущих встречах. Например, Барко выглядел не так, как обычно. Поэтому и игра не смотрелась, особенно первый тайм, второй был поинтереснее.

Но если у команды будет результат, игра придёт. Сейчас нужно не отпускать тройку лидеров, набирать очки, чтобы в декабре закончить первую часть сезона в верхней части таблицы», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои «Зенита», оживший экс-игрок «Спартака» и талант из «Динамо»
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои «Зенита», оживший экс-игрок «Спартака» и талант из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android