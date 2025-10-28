Ледяхов: «Спартаку» нельзя отпускать тройку лидеров, чтобы в декабре быть вверху таблицы

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0). Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Отставание от третьего места — 5 очков.

«По зрелищности «Спартак» провёл игру с «Оренбургом» не на том уровне, который все ждали. Но самое главное в их положении — результат. Лидеры были не такими яркими, как в предыдущих встречах. Например, Барко выглядел не так, как обычно. Поэтому и игра не смотрелась, особенно первый тайм, второй был поинтереснее.

Но если у команды будет результат, игра придёт. Сейчас нужно не отпускать тройку лидеров, набирать очки, чтобы в декабре закончить первую часть сезона в верхней части таблицы», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.