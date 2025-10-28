Игорь Ледяхов: гол Мостового в ворота «Динамо» — шедевр, лучший мяч в туре!
Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал гол нападающего «Зенита» Андрея Мостового в матче 13-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Мостовой забил бело-голубым пяткой.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
«Гол Мостового в ворота «Динамо» — шедевр! Надо отметить саму комбинацию — пас во фланг, вертикальная передача вразрез, Мостовой открылся и исполнил этот удар. Считаю, что это вообще гол тура, если брать всю комбинацию в целом», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» — девятое. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара», набравший 29 очков.
