Блогер, с которым Ямаль говорил о «Реале», взял ответственность за скандал в «класико»

Ведущий подкаста испанского медиафутбольного турнира Kings League Ибай Льянос взял на себя ответственность за скандал в «класико» между «Реалом» и «Барселоной» (2:1). Команды играли в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Переполох в «класико» и во всём мире из-за слов Ямаля – частично моя вина. На стриме мы не собирались говорить ни о «Реале», ни о «Барсе», хотели развлечься. Но вдруг Ламин сказал, что «Мадрид» жульничает.

Новость дошла до раздевалки «Мадрида». Не нужно быть гением, чтобы понять: слова игроков «Мадрида» про «разговоры» – отсылка на наш стрим. А он состоялся лишь потому, что я попросил перенести матч медиалиги. Это казалось глупостью, но в итоге всё закончилось тем, что в «класико» пришлось вмешаться полиции», — заявил Льянос в видеообращении в соцсетях.

За несколько секунд до финального свистка между скамейками команд произошла стычка. После сигнала об окончании игры сцепились футболисты, находившиеся на поле. Игроки «Реала» показывали характерный жест в сторону вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с призывом замолчать.