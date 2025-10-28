Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Дмитрий Аленичев высказался о борьбе за выживание в РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев высказался о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Никаких сюрпризов в борьбе за выживание не будет. Все те шесть команд, которые находятся сейчас внизу турнирной таблицы, разыграют прямой вылет и участников стыковых матчей. Думаю, что никаких форс-мажоров не произойдёт», — сказал Аленичев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам 13 туров РПЛ в зоне вылета идут «Оренбург» и «Сочи». В зоне стыковых матчей располагаются «Пари Нижний Новгород» и махачкалинское «Динамо».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Карпина надо было удалять. Это ошибка резервного». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Карпина надо было удалять. Это ошибка резервного». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android