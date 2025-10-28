Дмитрий Аленичев высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев высказался о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Никаких сюрпризов в борьбе за выживание не будет. Все те шесть команд, которые находятся сейчас внизу турнирной таблицы, разыграют прямой вылет и участников стыковых матчей. Думаю, что никаких форс-мажоров не произойдёт», — сказал Аленичев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам 13 туров РПЛ в зоне вылета идут «Оренбург» и «Сочи». В зоне стыковых матчей располагаются «Пари Нижний Новгород» и махачкалинское «Динамо».