Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt определил лучшего игрока и символическую сборную 13-го тура РПЛ

Transfermarkt определил лучшего игрока и символическую сборную 13-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt составил свою версию символической сборной 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Лучшим игроком тура по версии редакции был назван футболист «Сочи» Михаил Игнатов, оформивший дубль в игре с «Ахматом» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

Символическая сборная 13-го тура РПЛ (Transfermarkt):

Курбан Расулов («Динамо»), Илья Вахания («Ростов»), Александр Филин («Балтика»), Сесар Монтес («Локомотив»), Густаво Мантуан («Зенит»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Михаил Игнатов («Сочи»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Самородов («Ахмат»), Андрей Мостовой («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

После 13 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 29 очков. «Локомотив» и ЦСКА набрали по 27 очков и отстают от лидера на два очка.

Материалы по теме
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои «Зенита», оживший экс-игрок «Спартака» и талант из «Динамо»
Сборная 13-го тура РПЛ. Герои «Зенита», оживший экс-игрок «Спартака» и талант из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android