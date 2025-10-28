Transfermarkt определил лучшего игрока и символическую сборную 13-го тура РПЛ

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt составил свою версию символической сборной 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Лучшим игроком тура по версии редакции был назван футболист «Сочи» Михаил Игнатов, оформивший дубль в игре с «Ахматом» (4:2).

Символическая сборная 13-го тура РПЛ (Transfermarkt):

Курбан Расулов («Динамо»), Илья Вахания («Ростов»), Александр Филин («Балтика»), Сесар Монтес («Локомотив»), Густаво Мантуан («Зенит»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Михаил Игнатов («Сочи»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Самородов («Ахмат»), Андрей Мостовой («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

После 13 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 29 очков. «Локомотив» и ЦСКА набрали по 27 очков и отстают от лидера на два очка.