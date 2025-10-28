Быстров — о матче между «Зенитом» и «Динамо»: унылый футбол, Карпин испугался

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался по итогам центрального матча 13-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (2:1). По словам Быстрова, главный тренер бело-голубых Валерий Карпин испугался соперника.

— Ты ищешь оправдание унылому футболу в отсутствии болельщиков, но это не так.

— Конечно, нет. Унылый футбол был, потому что Карпин испугался, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» — девятое. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара», набравший 29 очков.