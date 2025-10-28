Быстров — о матче между «Зенитом» и «Динамо»: унылый футбол, Карпин испугался
Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался по итогам центрального матча 13-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (2:1). По словам Быстрова, главный тренер бело-голубых Валерий Карпин испугался соперника.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
— Ты ищешь оправдание унылому футболу в отсутствии болельщиков, но это не так.
— Конечно, нет. Унылый футбол был, потому что Карпин испугался, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» — девятое. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара», набравший 29 очков.
