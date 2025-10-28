Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ледяхов: не сказал бы, что у «Динамо» кризис, но проблему с защитой надо решать

Ледяхов: не сказал бы, что у «Динамо» кризис, но проблему с защитой надо решать
Бывший футболист и тренер Игорь Ледяхов сделал ряд выводов по итогам матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Зенит» — «Динамо». Петербуржская команда на домашнем поле добыла победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Не сказал бы, что у «Динамо» кризис. Да, им не хватает очков, играют не особо ровно, проблемы в обороне, но в атаке выглядят неплохо. Проблему с защитой надо решать. А «Зенит» набрал ход, уже столько матчей не проигрывает. Видно, что команда показывает неплохой футбол. У них сейчас никаких проблем нет», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

