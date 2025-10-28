«Не красная даже при Негрейре». Беллингем — в ответ на просьбу Педри удалить англичанина

Стало известно, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сказал хавбеку «Барселоны» Педри после апелляции испанца к арбитру с призывом удалить англичанина в «эль класико» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Как сообщили в испанском футбольном шоу El Día Después, Джуд Беллингем обратился к сопернику и заявил, что за такой фол не удалили бы даже при Негрейре.

«Дело Негрейры» — неофициальное название судебного разбирательства по обвинению «Барселоны» в подкупе судей. В феврале 2023 года испанские медиа сообщили, что каталонцы долгие годы платили вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Негрейре. В период с 2001 по 2018 год клуб перечислил ему € 7,5 млн.